به گزارش ایلنا به نقل از آی ۲۴ نیوز، پس از آنکه رژیم صهیونیستی اقدام به لغو روادید نمایندگان استرالیا در تشکیلات خودگردان فلسطین لغو کرد، «پنی وانگ»، وزیر خارجه استرالیا تاکید کرد که پاسخ اسرائیل غیرقابل توجیه است.

وی صبح امروز -سه شنبه- گفت: «دولت حق دارد از جوامع خود و همه استرالیایی‌ها در برابر نفرت و آسیب محافظت کند».

وزیر خارجه استرالیا در عین حال تاکید کرد: «در زمانی که گفت‌وگو و دیپلماسی بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است، دولت نتانیاهو اسرائیل را منزوی و تلاش‌های بین‌المللی برای صلح و راه‌حل دو کشور را تضعیف می‌کند».

