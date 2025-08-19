خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر خارجه استرالیا:

دولت نتانیاهو تلاش‌ها برای راهکار دو کشوری را تضعیف می‌کند

دولت نتانیاهو تلاش‌ها برای راهکار دو کشوری را تضعیف می‌کند
کد خبر : 1675513
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه استرالیا به اقدام تل آویو در لغو روادید نمایندگان این کشور در تشکیلات خودگردان واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آی ۲۴ نیوز، پس از آنکه رژیم صهیونیستی اقدام به لغو روادید نمایندگان استرالیا در تشکیلات خودگردان فلسطین لغو کرد، «پنی وانگ»، وزیر خارجه استرالیا تاکید کرد که پاسخ اسرائیل غیرقابل توجیه است.

وی صبح امروز -سه شنبه- گفت: «دولت حق دارد از جوامع خود و همه استرالیایی‌ها در برابر نفرت و آسیب محافظت کند». 

وزیر خارجه استرالیا در عین حال تاکید کرد: «در زمانی که گفت‌وگو و دیپلماسی بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است، دولت نتانیاهو اسرائیل را منزوی  و تلاش‌های بین‌المللی برای صلح و راه‌حل دو کشور را تضعیف می‌کند». 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور