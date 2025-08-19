تجاوز ارتش رژیم صهیونیستی به مناطقی از استان القنیطره سوریه

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رسانه‌های سوری گزارش دادند نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه گذشته -دوشنبه- وارد روستای «عین زیوان» در جنوب استان القنیطره شدند و تعدادی از خانه‌های شهروندان را بازرسی کردند.

بر اساس این گزارش، یک گشتی اسرائیلی متشکل از شش خودروی شاسی‌بلند نظامی از سمت منطقه «تل احمر» به سوی روستاهای «کودنه» و «عین زیوان» در مرکز استان القنیطره حرکت کرد.

منابع محلی گفتند نیروهای اسرائیلی در مدرسه روستای عین زیوان مستقر شدند و به سمت چند موتورسیکلت تیراندازی کردند و به بازرسی چند خانه پرداختند.

