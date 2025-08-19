خبرگزاری کار ایران
تجاوز ارتش رژیم صهیونیستی به مناطقی از استان القنیطره سوریه

تجاوز ارتش رژیم صهیونیستی به مناطقی از استان القنیطره سوریه
منابع خبری سوری از تجاوز ارتش رژیم صهیونیستی به مناطقی در حومه القنیطره سوریه خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رسانه‌های سوری گزارش دادند نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه گذشته -دوشنبه- وارد روستای «عین زیوان» در جنوب استان القنیطره شدند و تعدادی از خانه‌های شهروندان را بازرسی کردند.

 بر اساس این گزارش، یک گشتی اسرائیلی متشکل از شش خودروی شاسی‌بلند نظامی از سمت منطقه «تل احمر» به سوی روستاهای «کودنه» و «عین زیوان» در مرکز استان القنیطره حرکت کرد.

منابع محلی گفتند نیروهای اسرائیلی در مدرسه روستای عین زیوان مستقر شدند و به سمت چند موتورسیکلت تیراندازی کردند و به بازرسی چند خانه پرداختند.

