ایستگاه متروی میدان «تایمز» نیویورک تخلیه شد

به گزارش ایلنا به نقل از نیویورک‌پست، پلیس نیویورک اعلام کرد که صبح امروز -دوشنبه- به وقت محلی، مسافران ایستگاه متروی میدان «تایمز» به دلیل کشف یک بسته مشکوک تخلیه شدند.

به گفته منابع امنیتی، پلیس نیویورک در حال بررسی این بسته مشکوک است که حوالی ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه به وقت محلی در خارج از پست پلیس مستقر در میدان تایمز کشف شد.

این بسته به شکل یک استوانه بوده و موجب نگرانی و تخلیه فوری مسافران از ایستگاه شد.

انتهای پیام/