گفتوگوی تلفنی پوتین و رئیسجمهور تاجیکستان
دفتر رسانهای کاخ کرملین از تماس تلفنی رئیسجمهور روسیه با همتای تاجیکستانی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، دفتر رسانه ای کاخ کرملین امروز -دوشنبه- در بیانیهای اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه به صورت تلفنی بیا «امامعلی رحمان» رئیسجمهور تاجیکستان گفتوگو کرد و وی را در جریان جزئیات نشست هفته پیش روسیه و آمریکا در «آلاسکا» قرار داد.
در این بیانیه اعلام شد: «ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه با امامعلی رحمان رئیسجمهور جمهوری تاجیکستان تماس گرفت تا وی را از ارزیابیها درباره نتایج نشست روسیه و آمریکا در آلاسکا با خبر کند».
در بیانیهای کرملین افزوده شد: «رئیسجمهور تاجیکستان نیز از اقدامات با هدف حلوفصل سیاسی و دیپلماتیک مناقشه اوکراین استقبال کرد».