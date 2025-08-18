به گزارش ایلنا به نقل از تاس، دفتر رسانه ای کاخ کرملین امروز -دوشنبه- در بیانیه‌ای اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه به صورت تلفنی بیا «امامعلی رحمان» رئیس‌جمهور تاجیکستان گفت‌وگو کرد و وی را در جریان جزئیات نشست هفته پیش روسیه و آمریکا در «آلاسکا» قرار داد.

در این بیانیه اعلام شد: «ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه با امامعلی رحمان رئیس‌جمهور جمهوری تاجیکستان تماس گرفت تا وی را از ارزیابی‌ها درباره نتایج نشست روسیه و آمریکا در آلاسکا با خبر کند».

در بیانیه‌ای کرملین افزوده شد: «رئیس‌جمهور تاجیکستان نیز از اقدامات با هدف حل‌وفصل سیاسی و دیپلماتیک مناقشه اوکراین استقبال کرد».

