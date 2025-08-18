خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی تلفنی پوتین و رئیس‌جمهور تاجیکستان
دفتر رسانه‌ای کاخ کرملین از تماس تلفنی رئیس‌جمهور روسیه با همتای تاجیکستانی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، دفتر رسانه ای کاخ  کرملین امروز -دوشنبه- در بیانیه‌ای اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه به صورت تلفنی بیا «امامعلی رحمان» رئیس‌جمهور تاجیکستان  گفت‌وگو کرد و وی را در جریان جزئیات نشست هفته پیش روسیه و آمریکا در «آلاسکا» قرار داد.

در این بیانیه اعلام شد: «ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه با امامعلی رحمان رئیس‌جمهور جمهوری تاجیکستان تماس گرفت تا وی را از ارزیابی‌ها درباره نتایج نشست روسیه و آمریکا در آلاسکا با خبر کند».

در بیانیه‌ای کرملین افزوده شد: «رئیس‌جمهور تاجیکستان نیز از اقدامات با هدف حل‌وفصل سیاسی و دیپلماتیک مناقشه اوکراین  استقبال کرد».

 

