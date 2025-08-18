خبرگزاری کار ایران
رژیم کی‌یف به هیچ چیز پایبند نیست

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که حمله اوکراین به خط لوله نفت روسیه، نشان دهنده این است که رژیم کی‌یف به هیچ چیزی پایبند نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که حمله اوکراین به خط لوله نفت روسیه که به مجارستان می‌رفت نشان دهنده عدم خودداری از سوی رژیم کی‌یف است.

زاخارووا در کانال خود در تلگرام نوشت: «در تمام این سال‌ها، روسیه به ایدئولوگ‌ها هشدار داده است که از کلاب اوبامیدان رژیم کی‌یف را پرورش ندهند، چرا که این هیولای بی‌اخلاق و خونخوار به حیات خود ادامه خواهد داد و مانند یک انگل پلید در سراسر جهان گسترش خواهد یافت».

وی توضیح داد: «آنها پیش از این عملیات تروریستی در آفریقا انجام داده‌اند در خاورمیانه درگیر بودند و شهروندان آسیاسی مرکزی را درگیر فعالیت های تروریستی کرده‌اند. آنها بازار غیرقانونی اسلحه در اروپا را به دست گرفتند،  قاچاق غیرقانونی اعضای بدن برای مشتریان غربی انجام دادند و اکنون بانکووایا از هیچ کاری دریغ نخواهد کرد».

در تاریخ سیزدهم آگوست، «پیتر سیارتو»   وزیر خارجه و تجارت مجارستان، اعلام کرد که اوکراین شبانه با پهپاد به یک ایستگاه توزیع کلیدی خط لوله نفت «دروژبا» در منطقه بریانسک روسیه حمله کرده است.

 

 

