رایزنی تلفنی پوتین با رئیس جمهور آفریقای جنوبی

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه امروز -دوشنبه- با «سیریل رامافوسا»، رئیس جمهور آفریقای جنوبی تماس تلفنی گفت‌وگو کرد و او را در جریان نتایج نشست آلاسکا و دیدار با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا قرار داد.

کرملین اعلام کرد: «ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با سیریل رامافوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، تماس تلفنی برقرار کرد و در طی آن، او را در جریان نتایج اصلی مذاکرات سطح بالای روسیه و آمریکا در آلاسکا قرار داد.

طبق بیانیه کرملین، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، در گفت‌وگو با پوتین بر حمایت خود از تلاش‌های دیپلماتیک با هدف حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین تاکید کرد.

در این بیانیه آمده است که پوتین امروز به سلسله تماس‌های تلفنی بین‌المللی خود ادامه خواهد داد و طی آن، همتایان خود را در جریان نتایج نشست آلاسکا که جمعه گذشته برگزار شد، قرار خواهد داد.

انتهای پیام/