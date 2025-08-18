رایزنی تلفنی پوتین با رئیس جمهور آفریقای جنوبی
رئیس جمهور روسیه همتای خود در آفریقای جنوبی را در جریان مذاکرات نشست آلاسکا قرار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه امروز -دوشنبه- با «سیریل رامافوسا»، رئیس جمهور آفریقای جنوبی تماس تلفنی گفتوگو کرد و او را در جریان نتایج نشست آلاسکا و دیدار با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا قرار داد.
کرملین اعلام کرد: «ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با سیریل رامافوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، تماس تلفنی برقرار کرد و در طی آن، او را در جریان نتایج اصلی مذاکرات سطح بالای روسیه و آمریکا در آلاسکا قرار داد.
طبق بیانیه کرملین، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، در گفتوگو با پوتین بر حمایت خود از تلاشهای دیپلماتیک با هدف حل و فصل مسالمتآمیز بحران اوکراین تاکید کرد.
در این بیانیه آمده است که پوتین امروز به سلسله تماسهای تلفنی بینالمللی خود ادامه خواهد داد و طی آن، همتایان خود را در جریان نتایج نشست آلاسکا که جمعه گذشته برگزار شد، قرار خواهد داد.