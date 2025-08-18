خبرگزاری کار ایران
رایزنی تلفنی پوتین با رئیس جمهور آفریقای جنوبی

کد خبر : 1675186
رئیس جمهور روسیه همتای خود در آفریقای جنوبی را در جریان مذاکرات نشست آلاسکا قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه امروز -دوشنبه- با «سیریل رامافوسا»، رئیس جمهور آفریقای جنوبی تماس تلفنی گفت‌وگو کرد  و او را در جریان نتایج نشست آلاسکا و دیدار  با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا  قرار داد.

 کرملین  اعلام کرد: «ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با سیریل رامافوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، تماس تلفنی برقرار کرد و در طی آن، او را در جریان نتایج اصلی مذاکرات سطح بالای روسیه و آمریکا در آلاسکا قرار داد.

 طبق بیانیه کرملین، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، در گفت‌وگو  با پوتین بر حمایت خود  از تلاش‌های دیپلماتیک با هدف حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین تاکید کرد.

در این بیانیه آمده است که پوتین امروز به سلسله تماس‌های تلفنی بین‌المللی خود ادامه خواهد داد و طی آن، همتایان خود را در جریان نتایج نشست آلاسکا که جمعه گذشته برگزار شد، قرار خواهد داد.

 

