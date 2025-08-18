شهادت ۹ فلسطینی دیگر در غزه

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، منابع پزشکی گزارش دادند که با ادامه جنگ نسل کشی اسرائیل علیه غزه از صبح امروز -دوشنبه- ۹ فلسطینی دیگر شهید و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

به گزارش این منابع و همچنین شاهدان عینی، حملات اسرائیل علیه غزه امروز منازل و تجمع غیر نظامیان فلسطینی و کسانی را که در صف دریافت کمک های انسانی بودند و همچنین ماهی گیران را هدف قرار داد.

طبق این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی ۳ فلسطینی از جمله یک کودک را در حمله هوایی با یک بالگرد به ساختمان محل سکونت آوارگان در محله «الدرج» در شرق شهر غزه شهید کرد.

همچنین بر اثر تیراندازی قایق‌های جنگی اسرائیلی، «اسماعیل کمال صلاح»، صیاد فلسطینی شهید و برادرش زخمی شد.

