دیدار عون و باراک در کاخ بعبدا
رئیسجمهور لبنان در کاخ بعبدا با نماینده رئیسجمهور آمریکا دیدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ژوزف عون»، رئیسجمهور لبنان و «تام باراک» فرستاده «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا دیدار کردند.
تام باراک بعد از این دیدار در اظهاراتی تصریح کرد که به دنبال مشارکت و همکاری بیشتر در اجرای توافقنامههای منعقد شده با لبنان است.
وی بدون اشاره به تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی به آتش بس امضا شده با لبنان که میانجگری و ضمانت اجرایی آن نیز بر عهده آمریکاییها است، مدعی شد که تمام آن چیزی که به دنبال آن است، منافع لبنان و توقف سو برداشتها از سوی اسرائیل است.
فرستاده ترامپ در ادامه ادعاهای خود، خلع سلاح حزب الله لبنان را به نفع شیعیان دانست و در اظهاراتی شرم آور گفت که هیچ تهدیدی علیه هیچ جریانی در لبنان وجود ندارد و خلع سلاح یک موضوع کاملاً داخلی است.