به گزارش ایلنا به نقل از تاس، بر اساس برنامه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا که از سوی «کاخ سفید» منتشر شد، دیدار میان رئیس‌جمهور آمریکا و «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین امروز-دوشنبه- از ساعت ۵:۱۵ عصر آغاز می‌شود و به مدت یک ساعت ادامه خواهد داشت.

دیدار میان ترامپ و زلنسکی بر حل وفصل نزاع اوکراین متمرکز خواهد بود.

آغاز دیدار چند جانبه میان رئیس‌جمهور آمریکا و رهبران اروپایی،‌ ساعت ۷ عصر خواهد بود.

«امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه، «کی‌یر استارمر» نخست وزیر بریتانیا، «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان و «جورجیا ملونی» نخست وزیر ایتالیا، در دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا حاضر خواهند بود.

«اورزولا فون درلاین» رئیس‌ کمیسیون اروپا نیز از برنامه خود برای شرکت در این نشست خبر داده است.

انتهای پیام/