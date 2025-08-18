خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاخ سفید اعلام کرد:

ترامپ عصر امروز با زلنسکی و رهبران اروپایی دیدار می‌کند

ترامپ عصر امروز با زلنسکی و رهبران اروپایی دیدار می‌کند
کد خبر : 1674901
لینک کوتاه کپی شد.

بر اساس اعلام کاخ سفید رئیس‌جمهور آمریکا عصر امروز-دوشنبه- و در ۲ دیدار با رئیس‌جمهور اوکراین و سپس با رهبران اروپایی دیدار خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،  بر اساس برنامه «دونالد ترامپ»  رئیس‌جمهور آمریکا که از سوی «کاخ سفید» منتشر شد، دیدار میان رئیس‌جمهور آمریکا و «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین امروز-دوشنبه- از ساعت ۵:۱۵ عصر آغاز می‌شود و به مدت یک ساعت ادامه خواهد داشت.

دیدار میان ترامپ و زلنسکی بر حل وفصل نزاع اوکراین متمرکز خواهد بود.

آغاز دیدار چند جانبه میان رئیس‌جمهور آمریکا و رهبران اروپایی،‌ ساعت ۷ عصر خواهد بود.

«امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه، «کی‌یر استارمر» نخست وزیر بریتانیا، «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان و «جورجیا ملونی» نخست وزیر ایتالیا، در دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا حاضر خواهند بود. 

«اورزولا فون درلاین» رئیس‌ کمیسیون اروپا نیز از برنامه خود برای شرکت در این نشست خبر داده است.

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور