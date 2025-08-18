ترامپ:
فردا روز بزرگی در کاخ سفید خواهد بود
رئیسجمهوری آمریکا طی پیامی در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که فردا روز بزرگی در کاخ سفید خواهد بود.
به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا در آستانه مذاکرات بسیار مهم با «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین و هیأتی بزرگ از رهبران اروپایی، روز یکشنبه پیشاپیش پیام خود به مهمانان کاخ سفید را روشن کرد: زلنسکی باید با بخشی از شروط روسیه برای پایان جنگ موافقت کند.
ترامپ در شبکههای اجتماعی نوشت: «رئیسجمهور زلنسکی میتواند تقریباً فوراً جنگ با روسیه را پایان دهد، اگر بخواهد، یا میتواند به جنگ ادامه دهد. به یاد داشته باشید که این چگونه آغاز شد. هیچ بازگشتی درباره واگذاری کریمه توسط اوباما (۱۲ سال پیش، بدون شلیک حتی یک گلوله!) وجود ندارد، و هیچ پیوستنی به ناتو توسط اوکراین. بعضی چیزها هرگز تغییر نمیکنند!!!»
این پیام فشار سنگینی را که زلنسکی روز دوشنبه در دیدار با ترامپ با آن مواجه خواهد بود برجسته کرد. دو شرط مطرحشده ــ واگذاری کریمه (که روسیه در سال ۲۰۱۴ بهطور غیرقانونی آن را ضمیمه کرد) و انصراف اوکراین از پیوستن به ناتو ــ از جمله شروط اصلی «ولادیمیر پوتین» برای پایان جنگ است.
رهبران اروپایی که همراه زلنسکی به کاخ سفید میروند، نگران هستند که این نشست به فشار ترامپ بر زلنسکی برای پذیرش شروط پوتین که هفته گذشته در نشست آلاسکا مطرح شد، منتهی شود.
آنها امیدوارند اطلاعات بیشتری از ترامپ درباره آنچه روسیه ممکن است در قالب یک توافق صلح ارائه کند، به دست آورند، از جمله نقش احتمالی آمریکا در ارائه تضمینهای امنیتی در آینده.
ترامپ پس از پیام خود به زلنسکی در پستی دیگر نوشت: «فردا روز بزرگی در کاخ سفید خواهد بود. هرگز این تعداد رهبر اروپایی همزمان حضور نداشتهاند. افتخار بزرگی است که میزبان آنها هستم!!!»