خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت خارجه مصر:

با هرگونه طرح رژیم صهیونیستی برای کوچاندن ملت فلسطین مخالفیم

با هرگونه طرح رژیم صهیونیستی برای کوچاندن ملت فلسطین مخالفیم
کد خبر : 1674798
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که با نگرانی عمیق گزارش‌های اخیر مربوط به رایزنی‌های رژیم صهیونیستی با برخی از کشورها برای قبول کوچاندن فلسطینی‌ها از نوار غزه به خاک آن‌ها را دنبال می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الیوم السابع، وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که با نگرانی عمیق گزارش‌های اخیر مربوط به رایزنی‌های رژیم صهیونیستی با برخی از کشورها برای قبول کوچاندن فلسطینی‌ها از نوار غزه به خاک آن‌ها را دنبال می‌کند.

 این وزارتخانه این اقدام تل آویو را در چارچوب سیاست غیرقابل قبول رژیم صهیونیستی با هدف خالی کردن اراضی فلسطین از صاحبان آن و اشغال و انحلال آرمان فلسطین به شمار آورد.

وزارت خارجه مصر افزود که در تماس‌های قاهره با کشورهایی که اعلام شده با این پیشنهاد موافقت کردند، نشان داده شده که این کشورها طرح‌های مذموم این چنینی را نپذیرفتند.

این وزارتخانه بار دیگر تاکید کرد قاهره با هرگونه طرح رژیم صهیونیستی برای کوچاندن ملت فلسطین از خاک آن‌ها چه نوار غزه و چه کرانه باختری و به هر بهانه، توجیه و عنوانی چه کوچ اجباری و چه داوطلبانه از طریق سیاست‌های گرسنگی و مصادره خاک فلسطین و شهرک‌سازی و غیرممکن ساختن شرایط زندگی در آن قاطعانه مخالف است.


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور