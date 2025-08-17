وزارت خارجه مصر:
با هرگونه طرح رژیم صهیونیستی برای کوچاندن ملت فلسطین مخالفیم
وزارت خارجه مصر در بیانیهای اعلام کرد که با نگرانی عمیق گزارشهای اخیر مربوط به رایزنیهای رژیم صهیونیستی با برخی از کشورها برای قبول کوچاندن فلسطینیها از نوار غزه به خاک آنها را دنبال میکند.
این وزارتخانه این اقدام تل آویو را در چارچوب سیاست غیرقابل قبول رژیم صهیونیستی با هدف خالی کردن اراضی فلسطین از صاحبان آن و اشغال و انحلال آرمان فلسطین به شمار آورد.
وزارت خارجه مصر افزود که در تماسهای قاهره با کشورهایی که اعلام شده با این پیشنهاد موافقت کردند، نشان داده شده که این کشورها طرحهای مذموم این چنینی را نپذیرفتند.
این وزارتخانه بار دیگر تاکید کرد قاهره با هرگونه طرح رژیم صهیونیستی برای کوچاندن ملت فلسطین از خاک آنها چه نوار غزه و چه کرانه باختری و به هر بهانه، توجیه و عنوانی چه کوچ اجباری و چه داوطلبانه از طریق سیاستهای گرسنگی و مصادره خاک فلسطین و شهرکسازی و غیرممکن ساختن شرایط زندگی در آن قاطعانه مخالف است.