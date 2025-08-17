خبرگزاری کار ایران
روزنامه حریت:

نشست آلاسکا نشانگر موفقیت پوتین بود

روزنامه حریت استقبال گرم از رهبر روسیه در آلاسکا را نشانگر موفقیت وی دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، روزنامه «حریت» ترکیه گزارش داد که فرش قرمز و استقابل گرمی که از «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در ‌آلاسکا‌ شد، نشانگر موفقت وی در عبور از دیوارهای انزوا و پایان دادن به ماموریتش است،  و آنچه «دونالد ترامپ» همتای وی ممکن است از این نشست آموخته باشد را زیر سوال می‌برد.

حریت گزارش داد: «از پوتین با یک فرش قرمز و مراسم رسمی در خاک آمریکا استقبال شد. دیوارهای انزوا شکست، تحریم‌ها؟ ترامپ اعلام کرده  آن‌ها را هم به تعویق انداخته است».

این روزنامه اشاره کرد که رهبر روسیه با موفقت ماموریت خود را به پایان رسانده است.

در این گزارش افزوده شد:  «آیا ترامپ در راه بازگشت به واشنگتن چیزی برای افتخار به عنوان موفقیت دارد؟ و حتی اگر داشته باشد  آیا ترامپی که ما می‌شناسیم، آن را با تمام وجود اعلام خواهد کرد؟ این چیزی است که می‌بینیم. پوتین به میدان بازگشته است. در طول بازی حتی یک صدا هم از گلی که سه امتیاز به مجموع امتیازات ترامپ اضافه کند، شنیده نشد».

 

 

 

