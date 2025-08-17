دفتر رسانهای غزه:
اسرائیل به سیاست گرسنگی خود ادامه میدهد
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دفتر رسانهای غزه اعلام کرد که اسرائیل عمداً مردم غزه را گرسنه نگه میدارد و همچنان از ورود مواد غذایی اساسی به این منطقه محاصرهشده جلوگیری میکند.
در این بیانیه که در تلگرام منتشر شده آمده است که اسرائیل همچنان به اجرای «سیاست سیستماتیک گرسنگی مهندسیشده و کشتار تدریجی علیه بیش از ۲.۴ میلیون نفر در غزه، از جمله بیش از ۱.۲ میلیون کودک فلسطینی، در یک جنایت کامل نسلکشی» ادامه میدهد.
در این بیانیه تأکید شده است که بزرگترین قربانیان این جنایت، کودکان و افراد بیمار هستند.
در این بیانیه آمده است: «بیش از ۴۰ هزار نوزاد (زیر یک سال) از سوءتغذیه شدید رنج میبرند و زندگی آنها با مرگ تدریجی تهدید میشود.»