جنگ علیه کودکان غزه باید پایان یابد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس سازمان ملل در امور فلسطینیان (آنروا) بار دیگر خواستار اقدام به سبب مرگ کودکان بر اثر گرسنگی در غزه شد.

آنروا در پستی در پلتفرم ایکس اعلام کرد: «سرتاسر نوار غزه، بیشتر کودکانی که توسط تیم‌های درمانی آنروا معاینه شدند لاغر و نحیف و در خطر مرگ بر اثر گرسنگی در صورت عدم دریافت درمان اضطراری لازم قرار دارند».

این آژانس افزود: «به گزارش یونیسف، از اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۵۰ هزار کودک در مجموعه کشته یا زخمی شده اند، اکنون زمان توقف این جنگ علیه کودکان است».

