تشدید اختلاف بین کاتس و فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی

تشدید اختلاف بین کاتس و فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی
رسانه‌های رژیم صهیونیستی از تشدید اختلافات بین فرماندهان ارتش و وزارت جنگ این رژیم خبر دادند.

‌به گزارش ایلنا به نقل از الحیات،رسانه‌های رژیم صهیونیستی از تشدید اختلافات بین فرماندهان ارتش و وزارت جنگ این رژیم بر سر دستاوردهای جنگ و گزینش افسران ارشد خبر دادند.

 روزنامه عبری‌زبان معاریو نوشت که این اختلافات پس از سخنان «یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ اسرائیل که طی آن تلاش کرد دستاوردهای ارتش در جنگ را به خودش نسبت دهد، تشدید شد.

همچنین افسران کنونی و سابق ارتش، کاتس را به تلاش برای تحمیل قیمومت خود بر نهادهای نظامی متهم می‌کنند.

این روزنامه افزود که کاتس تمایل به مداخله بیشتر در گزینش افسران ارشد دارد ولی فرماندهان ارتش با این مداخله‌ها موافق نیستند.

