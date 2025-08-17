خبرگزاری کار ایران
اعزام نیروهای گارد ملی از سه ایالت آمریکا به واشنگتن
فرمانداران سه ایالت آمریکا ‌در واکنش به دستور ‌رئیس‌جمهور این کشور، برای استقرار نیروهای اضافی در واشنگتن دی سی، از قصد خود برای اعزام نیروهای گارد ملی به این شهر خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، فرمانداران سه ایالت آمریکا ‌در واکنش به دستور ‌رئیس‌جمهور این کشور، برای استقرار نیروهای اضافی در واشنگتن دی سی، از قصد خود برای اعزام نیروهای گارد ملی به این شهر خبر دادند.

‌فرماندار ویرجینیای غربی‌ گفت که به درخواست دولت فدرال، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ نیروی گارد ملی برای کمک به بازگرداندن «بهداشت و ایمنی» مستقر خواهند شد.

در مقابل، ‌فرماندار کارولینای جنوبی، از طریق توییتر موافقت خود را با اعزام ۲۰۰ عضو گارد ملی برای حمایت از رئیس جمهور ‌آمریکا در «ماموریت بازگرداندن قانون و نظم» در پایتخت اعلام کرد.

طبق گزارش رسانه‌های آمریکایی، ‌فرماندار اوهایو، نیز مجوز اعزام ۱۵۰ نیروی گارد ملی را برای ارائه گشت‌های امنیتی و حفاظت بیشتر صادر کرده است.

 

