نشست ترامپ و پوتین بسیار سازنده بود

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «مارکو روبیو»، وزیر ‌خارجه ایالات متحده، نشست ایالات متحده و روسیه در آلاسکا را «بسیار سازنده» توصیف کرد.

روبیو در پاسخ به سوالی از برنامه «مسکو. کرملین. پوتین» در کانال روسیا-۱ گفت: «بسیار خوب. بسیار سازنده بود. ما امیدواریم که چنین باشد.»

پیش از این در روز جمعه، «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، و «دونالد ترامپ»، همتای آمریکایی‌اش، در آلاسکا مذاکره کردند.

این دو رئیس‌جمهور در پایگاه نظامی المندورف-ریچاردسون دیدار کردند.

