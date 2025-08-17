خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روبیو:

نشست ترامپ و پوتین بسیار سازنده بود

نشست ترامپ و پوتین بسیار سازنده بود
کد خبر : 1674626
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر ‌خارجه ایالات متحده، نشست ایالات متحده و روسیه در آلاسکا را «بسیار سازنده» توصیف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «مارکو روبیو»، وزیر ‌خارجه ایالات متحده، نشست ایالات متحده و روسیه در آلاسکا را «بسیار سازنده» توصیف کرد.

روبیو در پاسخ به سوالی از برنامه «مسکو. کرملین. پوتین» در کانال روسیا-۱ گفت: «بسیار خوب. بسیار سازنده بود. ما امیدواریم که چنین باشد.»

پیش از این در روز جمعه، «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، و «دونالد ترامپ»،  همتای آمریکایی‌اش، در آلاسکا مذاکره کردند.

این دو رئیس‌جمهور در پایگاه نظامی المندورف-ریچاردسون دیدار کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور