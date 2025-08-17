روبیو:
نشست ترامپ و پوتین بسیار سازنده بود
وزیر خارجه ایالات متحده، نشست ایالات متحده و روسیه در آلاسکا را «بسیار سازنده» توصیف کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «مارکو روبیو»، وزیر خارجه ایالات متحده، نشست ایالات متحده و روسیه در آلاسکا را «بسیار سازنده» توصیف کرد.
روبیو در پاسخ به سوالی از برنامه «مسکو. کرملین. پوتین» در کانال روسیا-۱ گفت: «بسیار خوب. بسیار سازنده بود. ما امیدواریم که چنین باشد.»
پیش از این در روز جمعه، «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه، و «دونالد ترامپ»، همتای آمریکاییاش، در آلاسکا مذاکره کردند.
این دو رئیسجمهور در پایگاه نظامی المندورف-ریچاردسون دیدار کردند.