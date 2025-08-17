خبرگزاری کار ایران
۳۵۱ کشته به دنبال سیل و رانش زمین در پاکستان

۳۵۱ کشته به دنبال سیل و رانش زمین در پاکستان
شمار کشته شدگان سیل و رانش زمین در پاکستان به ۳۵۱ نفر رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، جئو نیوز امروزخیکشنبه- به نقل از مقامات پاکستان اعلام کرد که  شمار کشته شدگان سیل و رانش زمین که به دلیل  بارش‌های شدید  رخ داد، به ۳۵۱ تن رسید،ه است.

در استان «خیبرپختنخوا» ۳۲۸ تن کشته شدند و بسیاری دیگر نیز آسیب دیدند درحالکیه منطقه شمالی «گلگیت بلتیستان»  مرگ ۱۲ نفر گزارش شده است.  همچنین مرگ  ۱۱ تن در  «کشمیر» نیز گزارش شده است.

با ادامه یافتن عملیات‌های امدادی، مقامات پاکستانی نگران افزایش شمار کشته شدگان هستند.

 

 

 

انتهای پیام/
