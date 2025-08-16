خبرگزاری کار ایران
تصمیم ترامپ برای برگزاری نشست سه‌جانبه با پوتین و زلنسکی تا جمعه

رئیس‌جمهوری آمریکا به رهبران اروپایی گفته است که قصد دارد تا جمعه آینده یک نشست سه‌جانبه با حضور رؤسای ‌جمهوری روسیه و اوکراین برگزار کند.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا به رهبران اروپایی گفته است که قصد دارد تا جمعه آینده یک نشست سه‌جانبه با حضور «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین و «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه برگزار کند.

وی تأکید کرد که در صورتی که گفت‌وگوهای روز دوشنبه در دفتر بیضی با زلنسکی به خوبی پیش برود، برای تدارک این نشست اقدام خواهد کرد.

مقام‌های اروپایی انتظار دارند دست‌کم یک رهبر دیگر از اروپا نیز در گفت‌وگوهای روز دوشنبه حضور داشته باشد، اما هنوز مشخص نیست این رهبر اروپایی چه کسی خواهد بود.

 

