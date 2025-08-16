خبرگزاری کار ایران
صدراعظم آلمان:

آمریکا آماده است بخشی از تضمین‌های امنیتی برای اوکراین باشد

صدراعظم آلمان اعلام کرد که ایالات متحده آماده است بخشی از تضمین‌های امنیتی برای اوکراین باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان اعلام کرد که ایالات متحده آماده است بخشی از تضمین‌های امنیتی برای اوکراین باشد.

مرِتس در گفت‌وگو با شبکه آلمانی «زد دی اف» گفت: «خبر خوب این است که آمریکا آماده مشارکت در چنین تضمین‌های امنیتی است و این موضوع را صرفاً بر عهده اروپایی‌ها نمی‌گذارد».

وی با اشاره به سفر پیش ‌روی «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین به واشنگتن افزود: «پس از این سفر، باید هرچه زودتر نشستی سه‌جانبه میان زلنسکی، پوتین و ترامپ برگزار شود تا با هدف دستیابی به توافق صلح پیش برود. اگر این اتفاق بیفتد، ارزش آن بیش از یک آتش‌بس خواهد بود.»

مرِتس همچنین گفت که ترامپ اعلام کرده است که روسیه ظاهراً آماده است بر اساس خطوط نبرد فعلی مذاکره کند، نه بر مبنای مرزهای مناطق اوکراینی که مدعی آنهاست.

وی تأکید کرد: «این تفاوت بسیار بزرگی است، زیرا روسیه مدعی مالکیت مناطقی است که هنوز آن‌ها را اشغال نکرده است».

صدراعظم آلمان افزود که زلنسکی فردا با رهبران اروپایی گفت‌وگو خواهد کرد تا برای این نشست آماده شود.

مرتس گفت: «ما چند توصیه خوب در اختیار وی قرار خواهیم داد».

 

انتهای پیام/
