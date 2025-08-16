خبرگزاری کار ایران
عملیات کتائب قسام و سرایا القدس علیه ارتش رژیم صهیونیستی

مقاومت فلسطین امروز -شنبه- اعلام کرد که چندین پایگاه فرماندهی و کنترل ارتش اسرائیل در مناطق مختلف نوار غزه را هدف قرار داده است.

بنا بر اعلام منابع مقاومت، نیروهای «کتائب القسام» شاخه نظامی حماس به همراه «سرایا القدس» شاخه نظامی جهاد اسلامی، با شلیک چندین خمپاره، یک مرکز فرماندهی و کنترل ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف مجتمع دادگاه‌ها در جنوب شهر خان‌یونس را هدف قرار دادند.

کتائب القسام همچنین اعلام کرد که یک مرکز فرماندهی و کنترل دیگر ارتش اسرائیل در محور صلاح‌الدین، در جنوب شهر رفح نیز با چندین خمپاره مورد حمله قرار گرفته است.

از طرف دیگر، «نیروهای شهید عمر قاسم» اعلام کردند که موفق شده‌اند به مواد منفجره متعلق به ارتش اسرائیل دست یابند.

 

