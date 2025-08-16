استقبال هلند از دیدار رهبران روسیه و آمریکا در آلاسکا

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دیک شوف»، نخست‌وزیر هلند، از دیدار رهبران روسیه و آمریکا در آلاسکا استقبال کرد.

وی گفت که از تلاش‌های «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، برای حل بحران اوکراین و احتمال برگزاری نشستی بین روسیه، ایالات متحده و اوکراین استقبال می‌کند.

شوف در پلتفرم ایکس نوشت: «ما از تلاش‌های رئیس‌جمهور ترامپ برای دستیابی به صلح پایدار در اوکراین استقبال می‌کنیم. مشاهده احتمال برگزاری نشستی بین ایالات متحده، اوکراین و روسیه با حمایت اروپا دلگرم‌کننده است.»

