خبرگزاری کار ایران
مقاومت شدید مصر در برابر فشارهای آمریکا برای کوچاندن ساکنان غزه به سینا

‌وال استریت ژورنال از مقاومت شدید مصر در برابر فشارهای آمریکا و اسرائیل برای کوچاندن ساکنان غزه به شبه‌جزیره سینا خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم،  ‌وال استریت ژورنال از مقاومت شدید مصر در برابر فشارهای آمریکا و اسرائیل برای کوچاندن ساکنان غزه به شبه‌جزیره سینا خبر داد.

وال استریت ژورنال گزارش داد که فشارها بر مصر موجب برپایی چندین جلسه جنجالی و جدال لفظی شرکت‌کنندگان در این جلسات با یکدیگر شد.

بنا به این گزارش، حامیان ایده کوچاندن فلسطینی‌ها معتقد بودند مرز مشترک مصر با نوار غزه، شبه جزیره سینا را به مقصدی جذاب برای موچ فلسطینی‌ها تبدیل می‌کند.

‌به گفته منابع آگاه، مقام‌های اسرائیلی با همتایان خود در ۶ کشور و منطقه، از جمله لیبی، سودان جنوبی، سومالی‌لند و سوریه، درباره پذیرش فلسطینی‌هایی که حاضر به ترک غزه شوند، تماس گرفته‌اند.

 

