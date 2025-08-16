خبرگزاری کار ایران
اتحادیه اروپا باید بر اسرائیل فشار بیاورد

نخست‌وزیر دانمارک بر اهمیت فشار آوردن بر دولت اسرائیل تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، «مته فردریکسن»، نخست‌وزیر دانمارک، ‌گفت که «بنیامین نتانیاهو»، همتای اسرائیلی‌اش، «به خودی خود یک مشکل» است و بر تمایل خود برای استفاده از ریاست دوره‌ای کشورش بر اتحادیه اروپا برای افزایش فشار بر اسرائیل تأکید کرد.

او در مصاحبه‌ای با روزنامه دانمارکی یولندز-پوستن گفت: «نتانیاهو خود به یک مشکل تبدیل شده است» چرا که دولت او «از حد خود فراتر رفته است».

رهبر حزب سوسیال دموکرات از وضعیت انسانی «وحشتناک و کاملاً فاجعه‌بار» در غزه ابراز تاسف کرد و همچنین طرح جدید برای ساخت واحدهای مسکونی در کرانه باختری را محکوم کرد.

 

