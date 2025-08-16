خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توکیو:

نشست آلاسکا، راه دیپلماسی را هموار کرد

نشست آلاسکا، راه دیپلماسی را هموار کرد
کد خبر : 1674109
لینک کوتاه کپی شد.

دولت ژاپن دیدار میان روسای جمهور روسیه و آمریکا را نقطه آغازی برای گفت‌وگوهای سیاسی جدید میان دو کشور دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، دولت ژاپن نشست میان «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور  آمریکا را نقطه شروعی برای گفت‌وگوهای سیاسی جدید میان دو کشور و همچنین مقدمه‌ای بر  دیدارهای آینده در نظر می‌گیرد.

پخش «ان اچ کی» ژاپن به نقل از یک مقام ارشد در دفتر  «شیگرو ایشیبا» نخست وزیر  این کشور   گزارش داد که  به رغم نبود جزئیاتی درباره توافقات، با این نشست  مسیر دیپلماتیک هموار شد.

این منبع درگفت‌وگو با این شبکه گفت:‌ « جزئیات مذاکرات ازجمله  مفاد توافق یا تداخل دیدگاه‌ها هنوز  مشخص نیست. هرچند با توجه به اینکه دو رهبر درباره دیدارهای جدید گفت‌وگو کردند،   می‌توان اینگونه گفت که این نشست  نشانگر آغازی بر گفت‌وگوهایی آینده است».

ان اچ کی همچنین به نقل از یک منبع دولتی دیگر گزارش داد که توکیو قصد دارد روند جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات مربوط به دیدار روسای جمهور روسیه و آمریکا را تسریع کند.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور