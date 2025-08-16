نشست آلاسکا، راه دیپلماسی را هموار کرد

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، دولت ژاپن نشست میان «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا را نقطه شروعی برای گفت‌وگوهای سیاسی جدید میان دو کشور و همچنین مقدمه‌ای بر دیدارهای آینده در نظر می‌گیرد.

پخش «ان اچ کی» ژاپن به نقل از یک مقام ارشد در دفتر «شیگرو ایشیبا» نخست وزیر این کشور گزارش داد که به رغم نبود جزئیاتی درباره توافقات، با این نشست مسیر دیپلماتیک هموار شد.

این منبع درگفت‌وگو با این شبکه گفت:‌ « جزئیات مذاکرات ازجمله مفاد توافق یا تداخل دیدگاه‌ها هنوز مشخص نیست. هرچند با توجه به اینکه دو رهبر درباره دیدارهای جدید گفت‌وگو کردند، می‌توان اینگونه گفت که این نشست نشانگر آغازی بر گفت‌وگوهایی آینده است».

ان اچ کی همچنین به نقل از یک منبع دولتی دیگر گزارش داد که توکیو قصد دارد روند جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات مربوط به دیدار روسای جمهور روسیه و آمریکا را تسریع کند.

