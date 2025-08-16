به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالدترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روزگذشته-جمعه- اعلام کرد که «شی جین پینگ» رئیس‌جمهور چین به وی اطلاع داده که تا زمانی که او در کاخ سفید است به تایوان حمله نخواهد کرد.

این اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز پیش از مذاکرات با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهورو روسیه، درباره جنگ روسیه و اوکراین بیان شد.

ترامپ در جریان این مصاحبه گفت: «به شما می‌گویم، مسئله مشابهی را با رئیس‌جمهور شی و تایوان داریم اما فکر نمی‌کنم راهی باشد تا این اتفاق(حمله) مادامی که من رئیس‌جممهور هستم رخ دهد،خواهیم دید».

وی تصریح کرد:‌ «رئیس‌جمهور شی به من گفت که تا زمانی که رئیس‌جمهور هستید این کار را نمی‌کنم و من پاسخ دادم که خب، از این بابت سپاسگذارم».

