سخنگوی کرملین:

دیدار پوتین و ترامپ «بسیار مثبت» بود

سخنگوی کرملین با اشاره به دیدار رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا، این دیدار را «بسیار مثبت» ارزیابی کرد.

به گزارش ایلنا، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین با اشاره به دیدار «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه و «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی وی، این دیدار را «بسیار مثبت» ارزیابی کرد.

وی در خصوص تصمیم ترامپ و پوتین برای عدم پاسخ به پرسش خبرنگاران، گفت که هر دو «اظهارات جامعی» بیان کردند، بنابراین نیازی به این کار نبود. 

پسکوف افزود که گفت‌وگوی دو رئیس جمهور به آنها اجازه می‌دهد تا «با اطمینان خاطر با هم» در مسیر یافتن گزینه‌هایی برای حل و فصل صلح به پیش بروند.

 

