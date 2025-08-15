ترامپ وارد آلاسکا شد

به گزارش ایلنا به نقل از واشنگتن پست، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا وارد آلاسکا شد.

وی قرار است با «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود درباره جنگ اوکراین دیدار کند.

بر اساس این گزارش، ترامپ همچنان در هواپیمای «ایرفورس وان» منتظر ورود ولادیمیر پوتین، به آلاسکا است.

بنا بر اعلام کاخ سفید، ترامپ در این مدت در هواپیما با «لیزا مورکوفسکی» و «دن سولیوان» سناتورهای ایالت آلاسکا و همچنین «مایک دانلیوی» فرماندار این ایالت دیدار کرد.

ترامپ به‌ویژه با مورکوفسکی روابطی نه‌چندان دوستانه دارد، چرا که وی بارها با اولویت‌های ترامپ در سنای آمریکا مخالفت کرده است.

