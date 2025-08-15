به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، کتائب حزب‌الله عراق تأکید کرد که مقاومت در برابر اشغال و بازدارندگی در برابر تجاوزات، حقی مشروع است که در همهٔ ادیان آسمانی و قوانین بشری تضمین شده است.

این گروه تصریح کرد که سلاح مقاومت همچنان سپر امن ملت‌ها و دژ مستحکم آن‌ها برای مقابله با خطرات و دفاع از سرزمین و مقدسات باقی خواهد ماند.

کتائب حزب‌الله در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، خواستار تقویت زرادخانهٔ مقاومت و ارتقای توان دفاعی و تهاجمی آن برای مقابله با هرگونه تهدید علیه حاکمیت ملی شد.

این بیانیه همچنین به تحولات اخیر منطقه، از جمله «سقوط نظام سوریه توسط گروه‌های تکفیری به رهبری ابومحمد الجولانی، تجاوز آمریکا–صهیونیسم به یمن، جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران و فشارهای بین‌المللی ناشی از نهادهای صهیونی و ماسونی» اشاره کرد و آن‌ها را تلاش‌هایی سازمان‌یافته برای به زانو درآوردن ملت‌ها و سلب ارادهٔ آن‌ها دانست.

کتائب حزب‌الله این اقدام‌ها را شامل عراق و لبنان نیز دانسته و آن را تحت پوشش درخواست‌ها برای خلع سلاح مقاومت توصیف کرد.

در ادامه، بر پایبندی به مسئلهٔ فلسطین به عنوان موضوع محوری امت تأکید شد و آمادگی این گروه برای فداکاری در راه «پاکسازی مقدسات از لوث اشغال صهیونیسم و یاری ملت‌های مستضعف» اعلام شد.

انتهای پیام/