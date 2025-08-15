به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که طرح اسرائیل برای شهرک‌سازی در کرانه باختری و نزدیک بیت المقدس شرقی طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی است.

این دفتر هشدار داد که این طرح، فلسطینیان ساکن این منطقه را در معرض خطر اخراج اجباری قرار می‌دهد و آن را جنایت جنگی توصیف کرد.

سخنگوی این دفتر گفت که این طرح منجر به تکه تکه شدن کرانه باختری به مناطق محصور و جدا از هم خواهد شد.

وی افزود: «انتقال جمعیت غیرنظامی خود به سرزمینی که یک قدرت اشغالگر اشغال می‌کند، جنایت جنگی است.»

