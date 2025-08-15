خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مخالفت سازمان ملل با طرح اسرائیل برای شهرک‌سازی در کرانه باختری

مخالفت سازمان ملل با طرح اسرائیل برای شهرک‌سازی در کرانه باختری
کد خبر : 1673956
لینک کوتاه کپی شد.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که طرح اسرائیل برای شهرک‌سازی در کرانه باختری و نزدیک بیت المقدس شرقی طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد  اعلام کرد که طرح اسرائیل برای شهرک‌سازی در کرانه باختری و نزدیک بیت المقدس شرقی طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی است.

این دفتر هشدار داد که این طرح، فلسطینیان ساکن این منطقه را در معرض خطر اخراج اجباری قرار می‌دهد و آن را جنایت جنگی توصیف کرد.

سخنگوی این دفتر گفت که این طرح منجر به تکه تکه شدن کرانه باختری به مناطق محصور و جدا از هم خواهد شد.

وی افزود: «انتقال جمعیت غیرنظامی خود به سرزمینی که یک قدرت اشغالگر اشغال می‌کند، جنایت جنگی است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور