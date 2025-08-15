مخالفت سازمان ملل با طرح اسرائیل برای شهرکسازی در کرانه باختری
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که طرح اسرائیل برای شهرکسازی در کرانه باختری و نزدیک بیت المقدس شرقی طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی است.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که طرح اسرائیل برای شهرکسازی در کرانه باختری و نزدیک بیت المقدس شرقی طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی است.
این دفتر هشدار داد که این طرح، فلسطینیان ساکن این منطقه را در معرض خطر اخراج اجباری قرار میدهد و آن را جنایت جنگی توصیف کرد.
سخنگوی این دفتر گفت که این طرح منجر به تکه تکه شدن کرانه باختری به مناطق محصور و جدا از هم خواهد شد.
وی افزود: «انتقال جمعیت غیرنظامی خود به سرزمینی که یک قدرت اشغالگر اشغال میکند، جنایت جنگی است.»