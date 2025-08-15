بازداشت ۴۰ نفر در ترکیه در رابطه با پرونده فساد

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، پلیس ترکیه امروز -جمعه- ۴۰ نفر، از جمله شهردار منطقه بیوغلو در مرکز استانبول را به عنوان بخشی از تحقیقات فساد دستگیر کرد.

«اینان گونای»، شهردار بیوغلو و عضو حزب مخالف اصلی خلق جمهوری‌خواه، شانزدهمین شهرداری است که در این سرکوب بازداشت می‌شود.

در کمتر از یک سال گذشته بیش از ۵۰۰ نفر در ترکیه در رابطه با پرونده فساد شهردار استانبول دستگیر شده‌اند.

در میان بازداشت‌شدگان فعلی، «اکرم امام‌اوغلو»، شهردار استانبول و از مخالفان سیاسی برجسته «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه، نیز حضور دارد که به اتهام فساد و ارتباط با تروریسم تحت بازجویی است.

انتهای پیام/