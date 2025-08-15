خبرگزاری کار ایران
پوتین باید مذاکرات آلاسکا را جدی بگیرد

کد خبر : 1673922
صدراعظم آلمان، از رئیس کرملین خواست تا مذاکرات آلاسکا را جدی بگیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، از رئیس کرملین خواست تا مذاکرات آلاسکا را جدی بگیرد.

مرتس در بیانیه‌ای گفت: «ما انتظار داریم که رئیس جمهور پوتین پیشنهاد رئیس پ‌جمهور ترامپ برای مذاکره را جدی بگیرد و پس از جلسه در آلاسکا بدون هیچ قید و شرطی با اوکراین وارد مذاکره شود.»

وی افزود که سه سال و نیم پس از حمله به اوکراین که نقض قوانین بین‌المللی بود، روسیه اکنون فرصتی برای توافق با آتش‌بس و توقف خصومت‌ها دارد.

مرتس اظهار داشت که رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند گام مهمی به سوی صلح در آلاسکا بردارد و بر درخواست اروپا برای گنجاندن اوکراین در مذاکرات در جلسه بعدی «برای توافق بر سر آتش‌بس» اصرار ورزید.

