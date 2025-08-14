به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، کاخ کرملین اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، در آستانه دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، جلسه‌ای با سران ارشد، دولت و کابینه برگزار و از تلاش‌های «واشنگتن» برای دستیابی به توافق تقدیر کرد.

پوتین در این جلسه گفت: «امروز جلسه برگزار شد تا شما را از پیشرفت روند مذاکرات در مورد بحران اوکراین و پیشرفت مذاکرات دوجانبه با هیئت اوکراینی مطلع کنیم. در هر صورت، بسیاری از حاضران مطلع هستند و من جزئیات را بعدا در اختیار شما قرار خواهم داد... این اول کار است.»

وی ادامه داد: «من شما را در جریان مرحله‌ای که با دولت ایالات متحده به آن رسیده‌ایم، قرار خواهم داد. به نظر من، دولت ایالات متحده تلاش‌های مستمر و صادقانه‌ای برای توقف جنگ، پایان دادن به بحران، دستیابی به توافق‌هایی که همه طرف‌های درگیر را راضی کند و شرایط لازم برای صلح پایدار بین دو کشور ما را ایجاد کند، انجام می‌دهد.»

پوتین همچنین این احتمال را رد نکرد که مرحله بعدی تماس‌ها با آمریکا در مورد پیمان شروع جدید در مورد سلاح‌های هسته‌ای تهاجمی استراتژیک باشد.

