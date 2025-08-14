خبرگزاری کار ایران
زلنسکی با استارمر دیدار می‌کند

رئیس جمهور اوکراین با نخست وزیر انگلیس دیدار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین امروز-پنج شنبه- در آستانه دیدار  ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، روسای  جمهور روسیه و آمریکا، در لندن با کِی یر استارمر، نخست وزیر انگلیس دیدار می‌کند.

زلنسکی با هدف تحت فشار قرار دادن ترامپ و ممانعت از آنچه تجزیه اوکراین در مذاکرات با پوتین در آلاسکا خوانده، در حال همکاری با رهبران اروپایی است.

به نوشته رویترز، زلنسکی قرار است ساعت ۹:۳۰ به وقت محلی در اقامتگاه رسمی استارمر در خیابان «داونینگ» با نخست وزیر انگلیس دیدار کند.

طبق این گزارش،  رئیس جمهور اوکراین در تلاش بوده تا در آستانه دیدار فردای ترامپ و پوتین، خطوط قرمز کی‌یف را تعیین کند

ترامپ روز گذشته -:چهارشنبه-  در نشستی مجازی به میزبانی آلمان، با رهبران اروپایی شامل زلنسکی، گفت و گو کرد.

 

