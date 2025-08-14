زخمی شدن معاونان کلانتر در حادثه تیراندازی در ویرجینیای آمریکا
در پی وقوع تیراندازی در جریان اجرای یک حکم تفتیش در ایالت ویرجینیای آمریکا، دست کم سه افسر پلیس زخمی شدند
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، مقام های محلی اعلام کردند که سه معاون کلانتر در ایالت ویرجینیای آمریکا هنگام تلاش برای اجرای احکام علیه یک فرد، به ضرب گلوله مجروح شدهاند.
به گفته مقامات، این حادثه در جنوب ویرجینیا رخ داد و سه افسر زخمی به بیمارستان منتقل شده و هماکنون شرایط آنها پایدار است.
طبق این گزارش، مظنون سرانجام پس از ساعتها درگیری، توسط پلیس بازداشت شد.
مایکل تیلور، کلانتر «پیتسیلوانیا کانتی» گفت که احکام صادره به اتهام تهدید با سلاح گرم و همچنین ورود به ملک بدون اجازه صاحب ملک برای مظنون صادر شده بود.