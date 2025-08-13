خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسکو:

هدف قرار دادن خبرنگاران الجزیره، حمله به آزادی مطبوعات است

هدف قرار دادن خبرنگاران الجزیره، حمله به آزادی مطبوعات است
کد خبر : 1673408
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خارجه روسیه، هدف قرار دادن خبرنگاران الجزیره توسط اسرائیل را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، «الکسی فادیف»، معاون  بخش اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد  که هدف قرار دادن خبرنگاران الجزیره توسط اسرائیل در غزه، حمله‌ای آشکار به آزادی مطبوعات  و سزاوار محکومیت شدید است.

فادیف  افزود: «ما آنچه را که اتفاق افتاده است، نقض دیگری از قوانین بین‌المللی می‌دانیم که به طور سیستماتیک در سرزمین‌های اشغالی فلسطین انجام می‌شود و حمله‌ای آشکار به آزادی مطبوعات است». 

این دیپلمات روس تاکید کرد که چنین روش‌های جنگی، علیه کسانی که اسرائیل آنها را دشمن یا حتی صرفا مخالف خود می‌داند، سزاوار شدیدترین محکومیت است.

شبکه الجزیره روز دوشنبه از شهادت «انس الشریف»، خبرنگار این شبکه به همراه چند تن دیگر از همکارانش  در پی حمله هوایی اسرائیل به چادر خبرنگاران در خارج از بیمارستان الشفا در غزه خبر داد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور