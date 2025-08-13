هدف قرار دادن خبرنگاران الجزیره، حمله به آزادی مطبوعات است

به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، «الکسی فادیف»، معاون بخش اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد که هدف قرار دادن خبرنگاران الجزیره توسط اسرائیل در غزه، حمله‌ای آشکار به آزادی مطبوعات و سزاوار محکومیت شدید است.

فادیف افزود: «ما آنچه را که اتفاق افتاده است، نقض دیگری از قوانین بین‌المللی می‌دانیم که به طور سیستماتیک در سرزمین‌های اشغالی فلسطین انجام می‌شود و حمله‌ای آشکار به آزادی مطبوعات است».

این دیپلمات روس تاکید کرد که چنین روش‌های جنگی، علیه کسانی که اسرائیل آنها را دشمن یا حتی صرفا مخالف خود می‌داند، سزاوار شدیدترین محکومیت است.

شبکه الجزیره روز دوشنبه از شهادت «انس الشریف»، خبرنگار این شبکه به همراه چند تن دیگر از همکارانش در پی حمله هوایی اسرائیل به چادر خبرنگاران در خارج از بیمارستان الشفا در غزه خبر داد.

