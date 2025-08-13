حوادث سویداء، ساخته و پرداخته اسرائیل بود

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «اسعد الشیبانی»، وزیر خارجه دولت انتقالی سوریه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «هاکان فیدان»، همتای تک خود در آنکارا تاکید کرد که اسرائیل، امنیت سوریه را تهدید می‌کند و برخی قدرت ها به دنبال تجزیه کشور بر اساس گرایش‌های مذهبی، فرقه‌ای و قومی هستند.

وی تاکید کرد که حوادث سویداء، ساخته و پرداخته اسرائیل است.

الشیبانی گفت: «ما در حال حاضر در تماس با همه طرف‌ها در سویداء هستیم و به زودی از بحران عبور خواهیم کرد».

وی افزود: «کنفرانس حسکه، نماینده مردم سوریه نیست بلکه تلاشی بیهوده برای سوء استفاده از حوادث سویداء است».

