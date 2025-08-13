ویکتور اوربان:
ظرف یک روز اوکراین را فلج میکنیم
نخستوزیر مجارستان اعلام کرد که کشورش میتواند با قطع گاز و برق اوکراین، این کشور را ظرف روز تجزیه و فلج کند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ویکتور اوربان»، نخستوزیر مجارستان اعلام کرد که کشورش میتواند با قطع گاز و برق اوکراین، این کشور را ظرف روز تجزیه و فلج کند، اما علاقهای به انجام این کار ندارد.
اوربان گفت: «ما میتوانیم ظرف یک روز اوکراین را تجزیه کنیم، فقط ظرف یک روز، اما این به نفع ما نیست. به هر حال، اوکراین بخش قابل توجهی از برق و گاز خود را از مجارستان دریافت میکند».
وی ادامه داد: «اگر حادثهای رخ دهد، یا برخی از تیرهای برق سقوط کنند یا برخی از سیمها پاره شوند، اوکراین از کار خواهد افتاد. حتی اکنون، اوکراینیها همچنان مانند همیشه با ما صحبت میکنند، به شیوهای غیر مودبانه و به گونهای که هیچ فرد عادی با ما صحبت نمیکند. آنها فعلا روی ما حساب میکنند».
اوربان افزود: «کییف میداند که بوداپست علاقهای به تضعیف امنیت اوکراین ندارد، زیرا سقوط اوکراین در مرز مجارستان، تهدیدی برای امنیت عمومی در خود مجارستان از جمله افزایش تهدید تروریستی و وخامت زندگی اقلیت ملی مجارستان در منطقه ترانسکارپاتیا خواهد بود».
وی گفت: «به همین دلیل است که آنها با وجود اینکه تا حدودی در دست ما هستند، با ما بسیار گستاخانه رفتار میکنند، زیرا میدانند که مجارستان، حتی اگر از عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا حمایت نکند، علاقهای به بیثبات کردن اوکراین ندارد. ما به یک اوکراین باثبات و کارآمد نیاز داریم».