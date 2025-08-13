خبرگزاری کار ایران
فایننشیال تایمز گزارش داد:

جای خالی متخصصان کلیدی روسیه و اوکراین در دولت ترامپ

جای خالی متخصصان کلیدی روسیه و اوکراین در دولت ترامپ
یک روزنامه بریتانیایی از خالی بودن پست‌های کلیدی متخصصان مرتبط روسیه و اوکراین در دولت آمریکا، خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، روزنامه ‌فایننشیال تایمز‌ گزارش داد که  پس از موج اخیر اخراج‌ها، پست‌های کلیدی متخصصان حوزه روسیه و اوکراین در دولت ‌آمریکا‌ همچنان خالی است.

به گفته «اریک رابین» دیپلمات اسبق آمریکایی، موج جدید‌ اخراج‌ها  شامل وزارت خارجه و دیگر وزات‌خانه‌های این کشور نیز شده است.

این رونامه به نقل از رابین اشاره کرد که کارکنان شورای امنیت ملی در دور دوم ریاست‌جمهور ترامپ به طور قابل توجهی کاهش یافتند.

بر اساس این گزارش، در ماه مه، ده‌ها نفر از  متخصصان سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا اخراج شدند که سبب خالی  شدن پست‌های کلیدی در ارتباط با روسیه و اوکراین شده است.

 

 

 

