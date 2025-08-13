به گزارش ایلنا به نقل از فایننشیال تایمز، فرانسه، آلمان و بریتانیا به سازمان ملل متحد اطلاع داده‌اند که آماده‌اند تا در صورت عدم از سرگیری مذاکرات ایران با ایالات متحده بر سر برنامه هسته‌ای‌اش، تحریم‌ها علیه تهران را دوباره اعمال کنند.

وزرای ‌خارجه این سه کشور ‌طی نامه‌ای به سازمان ملل متحد نامه اعلام کردند از احتمال فعال شدن مکانیسم «ماشه» خبر دادند، مگر اینکه ایران اقدامی انجام دهد.

در این نامه آمده است که این سه کشور اروپایی پیشنهاد داده‌اند در صورت بازگشت تهران به میز مذاکره، مهلت فعال شدن این فرآیند تمدید شود.

این وزرا در نامه‌ای که به دست فایننشال تایمز رسیده است، گفتند: «ما روشن کرده‌ایم که اگر ایران مایل به دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک قبل از پایان آگوست ۲۰۲۵ نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، [E۳] آماده است تا مکانیسم بازگشت سریع را فعال کند.»

