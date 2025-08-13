خبرگزاری کار ایران
زلنسکی به آلمان سفر می‌کند

زلنسکی به آلمان سفر می‌کند
منابع دولتی در آلمان از سفر رئیس‌جمهور اوکراین به این کشور خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک منبع دولتی در آلمان در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفت که «ولودیمر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین امروز -چهارشنبه-  به «برلین» سفر می‌کند  تا به «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان برای تماس ویدئویی با «دونالد ترامپ» رئیس‌‎جمهور آمریکا ملحق شود.

 روزنامه آلمانی بیلد پیشتر این خبر این سفر را که به دنبال میزبانی مرتس از دیدارها پیش از نشست برنامه‌ریزی‌شده میان ترامپ و «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در «آلاسکا» برای روز جمعه است را اعلام کرده بود.

گفت‌وگوهای مرتس در روز چهارشنبه شامل رهبران فنلاند، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، لهستان، اتحادیه اروپا و همچنین «ناتو» می‌شود.

 

 

