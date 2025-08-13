به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک منبع دولتی در آلمان در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفت که «ولودیمر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین امروز -چهارشنبه- به «برلین» سفر می‌کند تا به «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان برای تماس ویدئویی با «دونالد ترامپ» رئیس‌‎جمهور آمریکا ملحق شود.

روزنامه آلمانی بیلد پیشتر این خبر این سفر را که به دنبال میزبانی مرتس از دیدارها پیش از نشست برنامه‌ریزی‌شده میان ترامپ و «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در «آلاسکا» برای روز جمعه است را اعلام کرده بود.

گفت‌وگوهای مرتس در روز چهارشنبه شامل رهبران فنلاند، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، لهستان، اتحادیه اروپا و همچنین «ناتو» می‌شود.

