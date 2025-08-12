خبرگزاری کار ایران
یک روزنامه سوئیسی گزارش داد:

اوکراین در وضعیتی آسیب‌پذیر قرار دارد

روزنامه لو تمپس سوئیس گزارش داد که ادامه مشکلات اوکراین در میدان نبرد، این کشور را در آستانه دیدار روز جمعه بین رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در آلاسکا، در «نقطه‌ای آسیب‌پذیر» قرار داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،  ‌روزنامه لو تمپس سوئیس گزارش داد که ادامه مشکلات اوکراین در میدان نبرد، این کشور را در آستانه دیدار روز جمعه بین «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه و «دونالد ترامپ»، همتای آمریکایی‌اش در آلاسکا، در «نقطه‌ای آسیب‌پذیر» قرار داده است.

به گفته نویسندگان این مقاله، اوکراین نگران دیدار قریب‌الوقوع بین این دو رهبر در آلاسکا است، زیرا «در نقطه‌ای آسیب‌پذیر قرار دارد.»

این مقاله عنوان کرد: «اساساً، وضعیت در میدان نبرد به نفع اوکراین نیست.‌ به عنوان مثال، نیروهای مسلح روسیه  فشار بسیار شدیدی را بر کل خط مقدم وارد می‌کنند‌، از جمله پیشروی در نزدیکی خرسون، به سمت جنوب زاپوروژیه، و همچنین در نزدیکی کراسنوارمیسک (که در اوکراین پوکروفسک نامیده می‌شود) و کوپیانسک.»

در این مقاله اشاره شده است که این وضعیت به دلیل ناتوانی مقامات اوکراینی «در حل کمبود مداوم پرسنل به دلیل بسیج طولانی مدت» تشدید شده است.

لو تمپس افزود: «رسوایی‌هایی در مورد روش‌های ادعایی خشن مورد استفاده توسط استخدام‌کنندگانی که باید سهمیه‌های خود را تکمیل کنند، وجود داشته است.»

 

