به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «محمد ابو عفاش»، مدیر امداد پزشکی در غزه تاکید کرد که ارسال کمک‌های هوایی جان انسان‌ها را نجات نمی‌دهد و تعداد دزدان را افزایش داده است.

وی گفت: «ارسال کمک‌های هوایی جان انسان‌ها را نجات نمی‌دهد و منجر به کشته و زخمی شدن مردم غزه می‌شود».

ابوعفاش تاکید کرد که ارسال کمک‌های هوایی نتوانسته است از تهدید قحطی جلوگیری کند و تعداد دزدان را افزایش داده است.

وی افزود: «کمک‌های ورودی به نوار غزه غارت می‌شود و به شهروندان نمی‌رسد».

ابوعفاش تاکید کرد که کمک‌های ورودی به نوار غزه ناکافی است.

انتهای پیام/