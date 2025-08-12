مدیر امداد پزشکی در غزه:
ارسال کمکهای هوایی جان انسانها را نجات نمیدهد
مدیر امداد پزشکی در غزه تاکید کرد که ارسال کمکهای هوایی جان انسانها را نجات نمیدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «محمد ابو عفاش»، مدیر امداد پزشکی در غزه تاکید کرد که ارسال کمکهای هوایی جان انسانها را نجات نمیدهد و تعداد دزدان را افزایش داده است.
وی گفت: «ارسال کمکهای هوایی جان انسانها را نجات نمیدهد و منجر به کشته و زخمی شدن مردم غزه میشود».
ابوعفاش تاکید کرد که ارسال کمکهای هوایی نتوانسته است از تهدید قحطی جلوگیری کند و تعداد دزدان را افزایش داده است.
وی افزود: «کمکهای ورودی به نوار غزه غارت میشود و به شهروندان نمیرسد».
ابوعفاش تاکید کرد که کمکهای ورودی به نوار غزه ناکافی است.