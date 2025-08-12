به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «اسرائیل کاتز»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد که در حال حاضر شکست حماس و آزادی اسرای اسرائیلی مهمترین ماموریت ارتش این رژیم است.

کاتز در ادامه گفت: «فرماندهی نظامی تابع وزارت جنگ است و طبق دستورالعمل‌ها و سیاست‌های تعیین شده از سوی آن عمل می‌کند».

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه ادعاهای خود افزود: «ارتش باید تمام نیروهای خود را بر تکمیل ماموریت شکست حماس و بازگرداندن اسرای اسرائیلی در اسرع وقت متمرکز کند».

