به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، کرملین تأیید کرد که به ابتکار طرف ارمنی، گفت‌وگوی تلفنی بین «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه و «نیکول پاشینیان»، نخست‌وزیر ارمنستان انجام شده است.

کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به ابتکار طرف ارمنی، گفتگوی تلفنی بین ولادیمیر پوتین و نیکول پاشینیان، نخست وزیر جمهوری ارمنستان انجام شد.»

وی افزود: «نیکول پاشینیان اطلاعات دقیقی در مورد نتایج دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان در واشنگتن در ۸ آگوست ارائه کرد.»

به گفته کرملین، «ولادیمیر پوتین بر اهمیت برداشتن گام‌هایی برای تضمین صلح پایدار بین ایروان و باکو تأکید کرد.»

