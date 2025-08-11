خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی تلفنی پوتین و پاشینیان

کد خبر : 1672567
رئیس‌جمهور روسیه و نخست‌وزیر ارمنستان تلفنی گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، کرملین تأیید کرد که به ابتکار طرف ارمنی، گفت‌وگوی تلفنی بین «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه و «نیکول پاشینیان»، نخست‌وزیر ارمنستان انجام شده است.

کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به ابتکار طرف ارمنی، گفتگوی تلفنی بین ولادیمیر پوتین و نیکول پاشینیان، نخست وزیر جمهوری ارمنستان انجام شد.»

وی افزود: «نیکول پاشینیان اطلاعات دقیقی در مورد نتایج دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان در واشنگتن در ۸ آگوست ارائه کرد.»

به گفته کرملین، «ولادیمیر پوتین بر اهمیت برداشتن گام‌هایی برای تضمین صلح پایدار بین ایروان و باکو تأکید کرد.»

 

