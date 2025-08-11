روزنامه ترکیهای:
پوتین به عنوان یک پیروز با ترامپ مذاکره میکند
روزنامه ترکیه گزارش داد که رئیسجمهور روسیه، از موضع پیروز با همتای آمریکایی مذاکره خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، روزنامه «ملیت» ترکیه معتقد است که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، در دیدار خود با «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در «آلاسکا» به عنوان یک پیروز بر سر میز مذاکره خواهد نشست، چرا که حتی قبل از شروع مذاکرات، به خواستههای خود دست یافته است.
«اوزای شندر» روزنامهنگار ترک، در مقالهای که امروز -دوشنبه- در ملیت منتشر شد، خاطرنشان کرد: «رویکرد ترامپ در سیاست مانند یک بازیکن پوکر است. وی بلوف میزند، تمام پول را شرط میبندد، سعی میکند دستش را بالا ببرد، اما تنها برای اینکه از بازی خارج شود».
وی ادامه داد: «در مورد پوتین، او در سیاست مانند یک بازیکن شطرنج است. حرکات او محاسبهشده بوده. وی به شانس اعتقادی ندارد و حریفان خود را به صورت جداگانه تجزیه و تحلیل میکند و سپس استراتژی خود را بر اساس آن تعیین میکند».