خبرگزاری کار ایران
هشدار گزارشگران بدون مرز نسبت به بی‌توجهی جامعه بین‌الملل در قبال کشتار خبرنگاران در غزه

سازمان گزارشگران بدون مرز، بی‌توجهی جامعه بین‌المللی به هشدارها درباره هدف قرار دادن خبرنگاران غزه را محکوم می‌کند

به گززارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش داد که حمله عمدی ارتش اسرائیل به چادر خبرنگاران  در نزدیکی بیمارستان الشفا در شهر غزه، تکرار یک عمل شناخته شده و اثبات شده به ویژه علیه خبرنگاران الجزیره است.

این سازمان تاکید کرد  که جامعه بین‌المللی، به رهبری اتحادیه اروپا و ایالات متحده، هشدارهای مربوط به حمله قریب‌الوقوع را نادیده گرفته است. 

در این بیانیه از جامعه جهانی خواسته شده است   تا برای متوقف کردن اعدام خبرنگاران توسط اسرائیل  اقدام قاطعی انجام دهد.

این سازمان با درخواست برای تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای حفاظت از خبرنگاران در درگیری‌های مسلحانه، استراتژی اسرائیل برای پنهان کردن جنایات خود در غزه را که بیش از ۲۱ ماه است ادامه دارد، محکوم کرد.

 

