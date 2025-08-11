تلاش نومیدانه اروپا برای حضور زلنسکی در نشست آتی ترامپ-پوتین

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، پولیتیکو از تلاش اروپا برای حضور اوکراین در نشست آتی رهبران روسیه و آمریکا خبر داد.

پولیتیکو گزارش داد که کشورهای اروپایی «با ناامیدی» تلاش دارند «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین را در نشست آتی بین «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، و «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، در آلاسکا شرکت دهند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که یک جلسه اضطراری ویدئو کنفرانس بین وزرای ‌خارجه اتحادیه اروپا و همتای اوکراینی آن‌ها‌ برگزار شده است تا «برای زلنسکی جایگاهی در میز مذاکره تضمین شود»، اگرچه منابع اروپایی این موضوع را «تقریباً غیرممکن» توصیف کردند.

این اقدامات پس از آن صورت گرفت که کاخ سفید، طبق گزارش سی‌ان‌ان، اطمینان داد که مشارکت اوکراینی‌ها در نشست دوجانبه بین پوتین و ترامپ از دستور کار خارج است.

