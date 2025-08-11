آنروا:
بمباران و گرسنگی جان کودکان غزه را میگیرد
آژانس سازمان ملل در امور پناهجویان فلسطینی خواستار اقدام برای مقابله با قحطی در غزه شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس سازمان ملل درامور پناهجویان فلسطینی اعلام کرد که کودکان در غزه از گرسنگی و قحطی به شهادت میرسند.
آنروا در پستی در فضای مجازی اعلام کرد: «تمامی خانوادهها، همسایگان و یک نسل در حال از بین رفتن هستند».
در این بیانیه افزوده شد: «بی عملی و سکوت همدستی است. اکنون زمان آن رسیده تا بیانیهها بدل به اقدام و آتشبس فوری شود».
تاکنون دستکم ۲۱۷ تن در نوار غزه به علت گرسنگی به شهادت رسیدهاند.