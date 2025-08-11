به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس سازمان ملل درامور پناهجویان فلسطینی اعلام کرد که کودکان در غزه از گرسنگی و قحطی به شهادت می‌رسند.

آنروا در پستی در فضای مجازی اعلام کرد: «تمامی خانواده‌ها، همسایگان و یک نسل در حال از بین رفتن هستند».

در این بیانیه افزوده شد: «بی عملی و سکوت همدستی است. اکنون زمان آن رسیده تا بیانیه‌ها بدل به اقدام و آتش‌بس فوری شود».

تاکنون دست‌کم ۲۱۷ تن در نوار غزه به علت گرسنگی به شهادت رسیده‌اند.

انتهای پیام/