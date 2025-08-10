به گزارش ایلنا به نقل از الغد، گروه‌هایی از شهرک‌نشینان ‌یهودی، با حمایت شدید پلیس رژیم صهیونیستی، از طریق باب المغاربه به صحن‌های مسجدالاقصی یورش بردند.

ده‌ها شهرک‌نشین یهودی ‌امروز -یکشنبه- تحت تدابیر شدید امنیتی و با حمایت پلیس اسرائیل از سمت «باب‌المغاربه» وارد صحن‌های مسجدالاقصی شدند و اقدام به انجام گذشت و گذارهای مشکوک و اجرای مراسم و آیین‌های تحریک‌آمیز تلمودی کردند و حرمت این مکان مقدس را شکستند.

در همین ارتباط، اداره اوقاف اسلامی قدس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «پلیس رژیم اشغالگر برای تأمین امنیت این یورش‌ها، از ورود نمازگزاران به مسجدالاقصی از دروازه‌های مختلف جلوگیری کرد.»

