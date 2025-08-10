خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یورش شهرک‌نشینان صهیونیست به صحن‌های مسجد الاقصی

یورش شهرک‌نشینان صهیونیست به صحن‌های مسجد الاقصی
کد خبر : 1672187
لینک کوتاه کپی شد.

شهرک‌نشینان افراطی صهیونیست با حفاظت و حمایت پلیس رژیم اشغالگر، به صحن‌های مسجدالاقصی هجوم بردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الغد، گروه‌هایی از شهرک‌نشینان ‌یهودی، با حمایت شدید پلیس رژیم صهیونیستی، از طریق باب المغاربه به صحن‌های مسجدالاقصی یورش بردند.

ده‌ها شهرک‌نشین یهودی ‌امروز -یکشنبه- تحت تدابیر شدید امنیتی و با حمایت پلیس اسرائیل از سمت «باب‌المغاربه» وارد صحن‌های مسجدالاقصی شدند و اقدام به انجام گذشت و گذارهای مشکوک و اجرای مراسم و آیین‌های تحریک‌آمیز تلمودی کردند و حرمت این مکان مقدس را شکستند.

در همین ارتباط، اداره اوقاف اسلامی قدس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «پلیس رژیم اشغالگر برای تأمین امنیت این یورش‌ها، از ورود نمازگزاران به مسجدالاقصی از دروازه‌های مختلف جلوگیری کرد.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور