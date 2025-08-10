یورش شهرکنشینان صهیونیست به صحنهای مسجد الاقصی
شهرکنشینان افراطی صهیونیست با حفاظت و حمایت پلیس رژیم اشغالگر، به صحنهای مسجدالاقصی هجوم بردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الغد، گروههایی از شهرکنشینان یهودی، با حمایت شدید پلیس رژیم صهیونیستی، از طریق باب المغاربه به صحنهای مسجدالاقصی یورش بردند.
دهها شهرکنشین یهودی امروز -یکشنبه- تحت تدابیر شدید امنیتی و با حمایت پلیس اسرائیل از سمت «بابالمغاربه» وارد صحنهای مسجدالاقصی شدند و اقدام به انجام گذشت و گذارهای مشکوک و اجرای مراسم و آیینهای تحریکآمیز تلمودی کردند و حرمت این مکان مقدس را شکستند.
در همین ارتباط، اداره اوقاف اسلامی قدس با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «پلیس رژیم اشغالگر برای تأمین امنیت این یورشها، از ورود نمازگزاران به مسجدالاقصی از دروازههای مختلف جلوگیری کرد.»